بيب غوارديولا: سأحاول، سأستمر ولن أستسلم

لم يحقق حامل لقب الدوري الانجليزي سوى فوز وحيد فقط في آخر 13 مباراة

لم يحقق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز، سوى فوز وحيد فقط في آخر 13 مباراة، منذ أواخر تشرين الأول - أكتوبر الماضي، حين تغلب على نوتنغهام فورست (3-0).

وبعد أن فاز في 16 من أصل المباريات الـ18 السابقة، سجل الستي فوزاً وحيداً في آخر تسع مباريات في "البريميرليغ" مقابل ست هزائم وتعادلين، ليتراجع الى المركز السابع في ترتيب البطولة المحلية، برصيد 28 نقطة من 18 جولة.

وفي هذا السياق، تحدث الإسباني بيب غوارديولا، مدرب الفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقبلة، التي يحل فيها السيتي ضيفا على ليستر سيتي عصر اليوم (الأحد)، ضمن الجولة الـ19 من الدوري على ملعب كينغ باور.

وقال غوارديولا "سأحاول، سأستمر، لن أستسلم، أريد أن أكون هنا، أريد أن أفعل ذلك، وفي ظل الوضع الذي نعيشه، يتعين علينا أن نفعل ذلك، بالطبع أريد ذلك، الجميع يريد ذلك، لا أريد أن أخيب آمال الناس ومحبّي النادي، وأعتقد أننا جميعاً في وظائفنا ونريد أن نؤدي عملنا على أكمل وجه كي نرضي الجمهور".

وأضاف غوارديولا الذي يخوض مباراته رقم 500 كمدرب لمانشستر سيتي في مختلف البطولات منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد في عام 2016 "الاختبار الأكبر هو العودة لكننا فعلنا ذلك من قبل"، وقد حقق مع الفريق 18 لقباً تخللها 354 فوزا و73 تعادلاّ و72 هزيمة.









