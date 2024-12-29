إطلاق نار على لاعب في مسقط رأس ميسي

هجوم مسلح قبل أيام على لاعب كرة قدم خلال مباراة ودية

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريراً عن هجوم مسلح حصل قبل عشرة أيام على لاعب كرة قدم خلال مباراة ودية في مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأس ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي حالياً.

وذكرت الصحيفة أنه جرى إشهار مسدس وإطلاق النار من مسافة قريبة على أحد اللاعبين الذين كانوا موجودين على أرض الملعب، وأمام حشد كبير من الجماهير واللاعبين، الذين تركوا المكان وفرّوا للنجاة بأنفسهم.

وظهر في الفيديو، تعرّض أحد المراهقين تعرض للإصابة بذراعه، قبل أن يساعده زملاءه على الخروج من المكان، فيما تمكنت سيدة من الإمساك بالجاني، وقال مالك الملعب "الفريقان يستخدمان هذا الميدان بشكل منتظم، ولكن الشخص الذي حمل السلاح لم يسبق لي أن رأيته هنا".







