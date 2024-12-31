مقتل لاعب روسي شهير على الجبهة الأوكرانيّة

لعب المدافع آخر مباراة دولية له في العام 2005

لقي لاعب سابق، شارك في بطولة أمم أوروبا مصرعه في أوكرانيا، بعد انضمامه الى منتخب روسيا، حسبما أعلن والده.

وشارك مدافع روسيا السابق أليكسي بوغاييف، 43 عاماً، في مباراتين مع منتخب بلاده في يورو 2004 التي أقيمت في البرتغال، ولعب 90 دقيقة في الفوز على اليونان المتوجة في النهائي، على الرغم من خروج فريقه من الدور الأوّل.

كما شارك بوغاييف في تصفيات كأس العالم 2006 مع منتخب روسيا، لكنّه لم يتمكّن من اللعب في البطولة تحت قيادة المدرب الجديد يوري سيومين، حيث لعب المدافع آخر مباراة دولية له في العام 2005، وأنهى مسيرته في العام 2010، بعد أن خاض أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده.

وفي أيلول - سبتمبر، حُكم عليه بالسجن لمدّة تسع سنوات وستة أشهر، بتهمة محاولة تهريب المخدرات، بعد أن ألقت السلطات الروسية القبض عليه في كراسنودار.

لاحقاً، أعلن بوغاييف عن نيته الانضمام إلى الجيش الروسي للقتال في الحرب الأوكرانية، حيث تقوم السلطات الروسية بالتجنيد في السجون.

وبالأمس، صرح والده إيفان لموقع سبورت 24 الإخباري، أن ابنه قُتل في أوكرانيا، فيما قال وكيل اللاعب السابق، أنّ جثة بوغاييف لم يكن من الممكن استرجاعها لدفنها بسبب القتال العنيف.







