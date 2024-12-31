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من هو "تشولو" برشلونة صديق كرويف الذي توفيّ بالأمس؟

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من هو &quot;تشولو&quot; برشلونة صديق كرويف الذي توفيّ بالأمس؟
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كرة القدم

2024-12-31 | 02:38
من هو "تشولو" برشلونة صديق كرويف الذي توفيّ بالأمس؟

شارك في فوز صديقه يوهان كرويف بلقب الدوري لموسم 1973- 74

توفي هوغو سوتيل، "تشولو"، يوم أمس الاثنين، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض ... وقد لعب هذا النجم لبرشلونة في السبعينيات، وتحديداً من عام 1973 إلى عام 1976، حيث شارك في فوز صديقه يوهان كرويف بلقب الدوري لموسم 1973- 74.
كان لاعباً محبوباً للغاية من قبل جماهير برشلونة، وكان جزءاً من فريق برشلونة الذي فاز (5-0) في سانتياغو برنابيو، كما كان أحد هدافي المباراة.
عاد لاعب كرة القدم إلى بيرو في عام 1976، بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي يوهان نيسكينز، وبسبب المشاكل التي واجهها في الحصول على الجنسية الإسبانية، حيث أصبح أسطورة حقيقية.
في ذلك الوقت، كان المنتخب البيروفي قوياً جداً، مع لاعب ممتاز آخر مثل تيوفيلو كوبيلاس، فتمكن من الفوز بكوبا أميركا عام 1975.
كان سوتيل موجوداً في برشلونة قبل أيام قليلة لحضور الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الـ125 لتأسيس النادي، حيث أجبرته حالته الصحية الدقيقة على التنقل على كرسي متحرك.
أعرب اللابوغرانا عن أسفه على هذه الخسارة "يأسف نادي برشلونة لوفاة هوجو سوتيل، لاعب برشلونة بين عامي 1973 و1976، ويود أن يعرب عن تعازيه لعائلته وأصدقائه ... ارقد في سلام يا تشولو".


من هو "تشولو" برشلونة صديق كرويف الذي توفيّ بالأمس؟

رياضة

كرة القدم

هوغو سوتيل

تشولو

برشلونة

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