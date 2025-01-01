وفاة اللاعب الشاب يصدم كرة القدم الإيرلندية

توفي عن 27 عاماً في يوم عيد ميلاده

توفي مايكل نيوبيري، لاعب نيوكاسل يونايتد السابق، بشكل مأساوي عن عمر ناهز 27 عاماً، وفي يوم عيد ميلاده.

نيوبيري، انضم الصيف الماضي الى نادي كليفتونفيل الأيرلندي الشمالي، الذي أصدر بياناً أعلن فيه وفاته في رسالة مفجعة ، حيث قال إنهم "مصدومون" من الخسارة، ولا يعرف سوى القليل عن السبب.

ولم يتوقع مايكل نيوبيري الأب، أن اليوم الذي كان الأسعد في حياته، سيكون مأساوياً، فقال "لقد دمرني أن أعلم أن ابني الجميل مايكل نيوبيري توفي بشكل مأساوي في عيد ميلاده السابع والعشرين، ارقد في سلام يا بني، لقد كنت مصدر فخري وسعادتي وسوف نفتقدك بشدة".

بدأ نيوبيري في مزرعة ريد هاوس قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل، ثم ذهب على سبيل الإعارة إلى فايكينجور في أيسلندا، ومنه إلى لينفيويل ثم إلى كليفتونفيل، الذي كان ناديه الأخير، كما لعب مع منتخب أيرلندا الشمالية تحت 21 عاما ثلاث سنوات.





