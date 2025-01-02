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فيديو - مُشجع يُحرج يامال وباديلا .. إنها خائنة !!

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فيديو - مُشجع يُحرج يامال وباديلا .. إنها خائنة !!
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كرة القدم

2025-01-02 | 01:08
فيديو - مُشجع يُحرج يامال وباديلا .. إنها خائنة !!

عاد يامال وباديلا الى الظهور معاً

في آب - أغسطس الماضي، ظهرت أليكس باديلا، صديقة النجم الموهوب لامين يامال، لاعب برشلونة، في مقطع فيديو مع أحد الأشخاص، فيما كان اللاعب الإسباني يقضي إجازته في اليونان، وقد أدى الفيديو الى ضجة لارتباطه بخيانة محتملة، بحيث لم تتم رؤيتهما معاً أبداً.
ولكن، عاد يامال وباديلا الى الظهور معاً، وتحديداً في دبيّ، في حفل جوائز غلوب سوكر 2024، حيث جرى تكريمه كأفضل لاعب صاعد، ما عكس استئناف العلاقة بينهما.
الا أن ذلك لم يعجب بعض الجماهير، حيث ذكرت صحيفة "eldesmarque" أن أحدهم قام بتصويرهما وهو يصرخ "إنها صديقة جمال التي خانته .. فتاة سيئة".


فيديو - مُشجع يُحرج يامال وباديلا .. إنها خائنة !!

رياضة

كرة القدم

أليكس باديلا

لامين يامال

برشلونة

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