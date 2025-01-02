فيديو - مُشجع يُحرج يامال وباديلا .. إنها خائنة !!

😭😭 Un niño se encontró a Lamine y Alex Padilla y le dice a Alex:



“Ella le puso los cuernos a Lamine, es una chica mala” pic.twitter.com/KQ7CjBxF08 — Jeff (@JeffFcb14) December 29, 2024

في آب - أغسطس الماضي، ظهرت أليكس باديلا، صديقة النجم الموهوب لامين يامال، لاعب برشلونة، في مقطع فيديو مع أحد الأشخاص، فيما كان اللاعب الإسباني يقضي إجازته في اليونان، وقد أدى الفيديو الى ضجة لارتباطه بخيانة محتملة، بحيث لم تتم رؤيتهما معاً أبداً.ولكن، عاد يامال وباديلا الى الظهور معاً، وتحديداً في دبيّ، في حفل جوائز غلوب سوكر 2024، حيث جرى تكريمه كأفضل لاعب صاعد، ما عكس استئناف العلاقة بينهما.الا أن ذلك لم يعجب بعض الجماهير، حيث ذكرت صحيفة "eldesmarque" أن أحدهم قام بتصويرهما وهو يصرخ "إنها صديقة جمال التي خانته .. فتاة سيئة".