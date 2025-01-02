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هل تُصدّقون؟ .. مانشستر يونايتد مهدد بالهبوط !!

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هل تُصدّقون؟ .. مانشستر يونايتد مهدد بالهبوط !!
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كرة القدم

2025-01-02 | 01:23
هل تُصدّقون؟ .. مانشستر يونايتد مهدد بالهبوط !!

بات مانشستر يونايتد على بُعد سبع نقاط من منطقة الخطر

في وقت سابق من العام الفائت، وصف المدرب روبن أموريم التهديد الذي يعانيه فريقه مانشستر يونايتد بالهبوط الى الدرجة الأولى، بأنه واقع "مخزٍ".
ولكن، ومنذ الفوز على مانشستر سيتي (2-1) في الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز، خسر مانشستر يونايتد توالياً أمام توتنهام (3-4) وبورنموث (0-3) وولفرهامبتون (0-2) ونيوكاسل (0-2)، ليجد نفسه في المرتبة الرابعة عشر في ترتيب الدوري.
هذا الوضع، أجبر أموريم على الاعتراف بأن الخشية من الهبوط هو الواقع الذي يواجه فريقه، حيث بات على بُعد سبع نقاط من منطقة الخطر، وفي رصيده 22 نقطة مقابل إيبسويتش تاون (15) وليستر سيتي (14) القابعان فيها.
وقال أموريم أول أمس بعد الهزيمة الأخيرة "أعتقد أنه (الهبوط) احتمال، وعلينا أن نكون واضحين مع جماهيرنا، علينا تغيير شيء ما، لكن هذا الموسم سيكون صعبا للغاية على الجميع، ويجب أن يجعلنا أقوى ويدفعنا الى القتال".
وأضاف "إنه خطأي أيضا في الوقت الحالي، لأنني أعتقد أن الفريق لم يتحسن، أعتقد أنه ضائع بعض الشيء، ومن المحرج بعض الشيء أن تكون مدربا ليونايتد وتخسر العديد من المباريات، ولكن علينا أن نواجه تلك اللحظات الصعبة".
ويعيش أموريم كابوساً مع "الشياطين الحُمر"، حيث عانى من خمس هزائم في أول ثماني مباريات له في الدوري، وهو أسوأ سجل لمدرب لمانشستر يونايتد منذ 103 سنوات.


هل تُصدّقون؟ .. مانشستر يونايتد مهدد بالهبوط !!

رياضة

كرة القدم

روبن أموريم

مانشستر يونايتد

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