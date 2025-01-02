الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ألميريا يُسجّل أعلى ميزانية في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ألميريا يُسجّل أعلى ميزانية في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية
A-
A+

كرة القدم

2025-01-02 | 01:25
ألميريا يُسجّل أعلى ميزانية في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية

على الرغم من تواجده في الدرجة الثانية الاسبانية

واصل نادي ألميريا إظهار إمكاناته الاقتصادية، على الرغم من تواجده في الدرجة الثانية الاسبانية، حيث وافق على ميزانية قدرها 45 مليون يورو للموسم الحالي 2024-2025، كما تم الاتفاق في الاجتماع العام غير العادي للمساهمين.
في السابق، تم عقد الاجتماع العام العادي، حيث تمت أيضا الموافقة على حسابات العام السابق، المقابلة لموسم 2023-2024 التي لعب فيها الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى.
بعد الهبوط إلى الدرجة الثانية، انخفضت ميزانية النادي إلى النصف، على الرغم من أنها لا تزال أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ الدرجة الثانية.
كانت اتفاقيات الرعاية التي تم التوصل إليها مع DAZN، وإلى الاتفاقية مع Domino's Pizza Arabic، مفتاحا في تخفيف الانخفاض المالي بسبب الهبوط.
وفي العامين الماضيين في دوري الدرجة الأولى، بلغت ميزانية النادي 89 مليون يورو في 2022-23 و90 مليوناً في 2023-24، وهو يتصدر حالياً دوري الدرجة الثانية برصيد 39 نقطة جمعها من 21 جولة.


ألميريا يُسجّل أعلى ميزانية في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية

رياضة

كرة القدم

ألميريا

DAZN

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من قائد منتخب إنجلترا إلى فشل ذريع كمدرّب

اقرأ ايضا في كرة القدم

من قائد منتخب إنجلترا إلى فشل ذريع كمدرّب
01:24

من قائد منتخب إنجلترا إلى فشل ذريع كمدرّب

حقق قائد منتخب إنجلترا السابق أربعة انتصارات فقط في الدوري

01:24

من قائد منتخب إنجلترا إلى فشل ذريع كمدرّب

حقق قائد منتخب إنجلترا السابق أربعة انتصارات فقط في الدوري

هل تُصدّقون؟ .. مانشستر يونايتد مهدد بالهبوط !!
01:23

هل تُصدّقون؟ .. مانشستر يونايتد مهدد بالهبوط !!

بات مانشستر يونايتد على بُعد سبع نقاط من منطقة الخطر

01:23

هل تُصدّقون؟ .. مانشستر يونايتد مهدد بالهبوط !!

بات مانشستر يونايتد على بُعد سبع نقاط من منطقة الخطر

صحفي إسباني: برشلونة سيخسر 263 مليون يورو بسبب داني أولمو
01:14

صحفي إسباني: برشلونة سيخسر 263 مليون يورو بسبب داني أولمو

إذا تأكدت استحالة الاعتماد على أولمو في الجزء الثاني من الموسم

01:14

صحفي إسباني: برشلونة سيخسر 263 مليون يورو بسبب داني أولمو

إذا تأكدت استحالة الاعتماد على أولمو في الجزء الثاني من الموسم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025