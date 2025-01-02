ألميريا يُسجّل أعلى ميزانية في تاريخ الدرجة الثانية الإسبانية

على الرغم من تواجده في الدرجة الثانية الاسبانية

واصل نادي ألميريا إظهار إمكاناته الاقتصادية، على الرغم من تواجده في الدرجة الثانية الاسبانية، حيث وافق على ميزانية قدرها 45 مليون يورو للموسم الحالي 2024-2025، كما تم الاتفاق في الاجتماع العام غير العادي للمساهمين.

في السابق، تم عقد الاجتماع العام العادي، حيث تمت أيضا الموافقة على حسابات العام السابق، المقابلة لموسم 2023-2024 التي لعب فيها الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى.

بعد الهبوط إلى الدرجة الثانية، انخفضت ميزانية النادي إلى النصف، على الرغم من أنها لا تزال أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ الدرجة الثانية.

كانت اتفاقيات الرعاية التي تم التوصل إليها مع DAZN، وإلى الاتفاقية مع Domino's Pizza Arabic، مفتاحا في تخفيف الانخفاض المالي بسبب الهبوط.

وفي العامين الماضيين في دوري الدرجة الأولى، بلغت ميزانية النادي 89 مليون يورو في 2022-23 و90 مليوناً في 2023-24، وهو يتصدر حالياً دوري الدرجة الثانية برصيد 39 نقطة جمعها من 21 جولة.





