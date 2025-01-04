فيديو - دبّ عملاق يهاجم نجم مانشستر سيتي في منزله

نجا نجم مانشستر سيتي السابق مارتن ديميكيليس من مصير مروع، بعد أن اقتحم دب عملاق حديقة منزله.وفاز المدافع الأرجنتيني البالغ 44 عاماً، مرة بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومرتين في كأس الرابطة، قبل أن ينهي فترته في ملعب الاتحاد بعد ثلاث سنوات في العام 2016، ليدرب مونتيري المكسيكي في دوري الدرجة الأولى منذ آب - أغسطس الماضي.وشعر اللاعب السابق وعائلته بالرعب عندما اجتاح دب أسود ضخم ممتلكاتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ نشرت زوجته إيفانجيليا أندرسون مقطعاً على وسائل التواصل الاجتماعي للحيوان الضخم وهو يتجول في حديقتهم.وخرجت العائلة لمواجهة الدب، وسُمع صوت إحدى ابنتي الزوجين وهي تصرخ بينما كان الحيوان يركض ذهاباً وإياباً، وكانت والدتها تحذرها من الاقتراب منه كثيراً، ليختفي خلف سياج قبل أن يظهر مرة أخرى على طريق قريب.ولحسن الحظ، قام أحد موظفي الأمن في العقار الراقي الذي تعيش فيه الأسرة بركوب عربة غولف لمطاردة الحيوان.وغالباً ما يتم رصد الدببة البرية في بلدات منطقة مونتيري، بالقرب من الحدود الأميركية - المكسيكية، ومن المعروف أنها تنزل من الجبال القريبة بحثًا عن الطعام.وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها الدببة البرية ديميكيليس منذ وصوله إلى شمال شرق المكسيك، حيث أبلغت إيفانجيليا عن غزو سابق في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي.