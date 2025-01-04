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مأساة النجمة الإسبانية .. فقدت جنينها خلال كأس العالم

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مأساة النجمة الإسبانية .. فقدت جنينها خلال كأس العالم
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كرة القدم

2025-01-04 | 01:56
مأساة النجمة الإسبانية .. فقدت جنينها خلال كأس العالم

كشفت عن الدراما التي عاشتها في أستراليا خلال كأس العالم 2023

كشفت فيليبا أنجلدال في مقابلة مع وسائل الإعلام في بلدها السويد، عن الدراما التي عاشتها في أستراليا خلال كأس العالم 2023 التي نالت إسبانيا لقبها.
وقالت اللاعبة "لقد تعرضت أنا وشريكي للإجهاض، وكان ذلك قبل حفل الافتتاح مباشرة"، وأضافت لاعبة خط الوسط "كنت مصممة تماما على ألا يكتشف أحد الأمر".
عادت إلى المنزل وهي تحمل ميدالية برونزية حول عنقها، وبعد عام ونصف، تحدثت لاعبة ريال مدريد عن المأساة الشخصية التي حلت بها في منتصف البطولة.
بدأت الفتاة التي كانت حاملاً آنذاك بطفلها الأول، تنزف على متن الطائرة المتجهة إلى نيوزيلندا، وبمجرد وصولها، ذهبت مباشرة إلى المستشفى، و"قال الأطباء إنهم لم يروا شيئا كهذا من قبل".
"كان الجنين عالقًا في قناة فالوب اليسرى، التي بدأت في التمزق .. لو حدث ذلك أثناء الرحلة، لكنت نزفت حتى الموت".
اختارت لاعبة الوسط، التي تبلغ من العمر الآن 27 عاما، عدم التحدث عن هذه القضية، وعندما احتاجت إلى كتف لتبكي عليه، لجأت إلى زميلاتها في الفريق ناتالي بيورن وجوهانا ريتنج كانيريد وجوليا زيغيوتي أولمي.
كما تلقت أنجلدال الدعم من طبيب المنتخب الوطني هومان إبراهيمي "لقد كانوا رائعين للغاية، كانوا هناك طوال الرحلة، كان هومان في المستشفى يتحدث إلى الأطباء لمواكبة كل شيء" .. وفي أيار - مايو 2024، رزق الزوجان بابن.




مأساة النجمة الإسبانية .. فقدت جنينها خلال كأس العالم

رياضة

كرة القدم

فيليبا أنجلدال

كأس العالم 2023

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