فيديو - جماهير باباسترو المغمور تسخر من برشلونة !!

Aficionados del Barbastro cantando “Dónde está Dani Olmo” en los aledaños del estadio del Barbastro. En unos minutos pasará por aquí el Barça en autocar #fcb #fcblive pic.twitter.com/jdCPy5cjc3 — David Ibáñez (@DavidIbanez5) January 4, 2025

استهل برشلونة مشواره في بطولة كأس الملك، بمباراة في دور الـ 32 أمام مضيفه بارباسترو، حيث كان أصحاب الأرض متحمسين لها للغاية.وفي السياق، وقبل انطلاق المباراة، هتف مشجعو بارباسترو ساخرين من المنافس، مستفيدين من رفض رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب برشلونة الأخير بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور للنصف الثاني من الموسم.سخرت تلك الجماهير من النادي الكاتالوني في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سُمعت فيه هتافات "داني أولمو، أين هو؟".وكان أولمو وفيكتور غير مؤهلين للعب ضد بارباسترو، لأنهما غير مسجلين لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولا يزال برشلونة يأمل في أن يكون كلا اللاعبين متاحين للنصف الثاني من الموسم.وعند التأكد من الرفض الأخير للطلب المذكور يوم السبت، أكد برشلونة أنه سيبحث الطريق القانوني وسيلجأ للمحاكم.وفي المباراة، حقق البلاوغرانا فوزاً سهلاً برباعية نظيفة من توقيع إريك غارسيا وروبيرت ليفاندوفسكي (هدفين) وبابلو توري.