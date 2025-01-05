لاعب يخضع للتحقيق بعد حادث تصادم مميت

في أعقاب حادث تصادم مميت مع سائق دراجة نارية

يخضع لاعب كرة القدم الأرجنتيني رودريغو غارو للتحقيق من قبل الشرطة في أعقاب حادث تصادم مميت مع سائق دراجة نارية.

ويبدو أن اللاعب صدم سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عاماً في منطقة جنرال بيكو بمقاطعة لابامبا في الأرجنتين، في حادث وقع في الساعات الأولى من صباح السبت، حيث كانت المركبتان تسيران في اتجاهين متعاكسين.

وزُعم أن غارو فشل في اختبار تحليل التنفس، حيث أفادت التقارير أن تركيز الكحول في الدم بلغ 0.5 غراماً بعد الحادث، وقد احتجزته الشرطة، ثم قامت بإطلاق سراحه.

وقيل إن كلاً من غارو وزميله السابق في الفريق فاكوندو كاستيلي، لم يصابا بأذى في الحادث، وتم تصنيف القضية على أنها "قتل غير متعمد".

وقال المدعي العام فرانسيسكو كوينكا إن السلطات تقوم حالياً بتحليل الأدلة التي تم جمعها من مكان الحادث، وأنهم في انتظار نتائج تحليل الطب الشرعي لتحديد كيفية المضي قدماً بالقضية.

وشارك اللاعب في 36 مباراة في دوري الدرجة الأولى البرازيلي الموسم الماضي مع كورينثيانز وسجل 10 أهداف وصنع 10، وهو أكبر عدد من الأهداف في الدوري، حيث أنهى النادي الدوري في المركز السابع.





