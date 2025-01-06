برشلونة يوقف مفاوضاته مع إشبيلية بشأن فاتي والسبب ..

سيُمنع أنسو فاتي من الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة

سيُمنع أنسو فاتي من الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة في شتاء العام 2025 الجاري بعد إلغاء المفاوضات مع إشبيلية.

وتأثّرت مسيرة اللاعب الدولي الإسباني بمشاكل الإصابات المستمرّة التي يعاني منها، ما أعاق تألقه الكبير مع النادي ومنتخب بلاده.

وقد اعترف المدرب الألماني هانسي فليك بمخاوفه بشأن قدرة اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً على العودة إلى مستواه السابق، حيث يلعب دوراً هامشياً في فريقه، وقد طُرحت فكرة انتقاله إلى إشبيلية لمدة ستة أشهر كخيار لاستعادة مستواه والسماح لبرشلونة بمراقبة تطوّره.

ومع ذلك، ووفقاً لتحديث مثير نشرته صحيفة دياريو سبورت، قطع برشلونة المفاوضات، وقيل أن أحد الأسباب الرئيسية وراء موقفه هو ما يُشاع عن إحباطه من انضمام إشبيلية إلى بعض الأندية المحلية في التهديد باتخاذ إجراءات قانونية إذا ما أعيد تسجيل اللاعب داني أولمو في الدوري الإسباني.

وكان اللاعب الدولي الإسباني قد رُفض طلبه للمشاركة مع برشلونة في بداية العام 2025، واتخذ العملاق الكاتالوني موقفاً حازماً تجاه الأندية التي يعتقد أنها تمارس ضغوطًا غير مبررة في هذ الاتجاه.







