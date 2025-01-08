هالك تزوج ابنة أخت زوجته والأخيرة تُعلّق: يهوذا !!

تعرض أيقونة كرة القدم البرازيلية هالك لانتقادات لاذعة

تعرض أيقونة كرة القدم البرازيلية هالك لانتقادات لاذعة، بسبب "الخيانة القاسية"، بعد زواجه من ابنة أخت زوجته السابقة.

وعقد اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قرانه على كاميلا أنجيلو، في حفل فخم أقيم يوم الجمعة بحضور أصدقائهما وعائلتيهما، بعد أن كان متزوجاً في السابق من خالة زوجته الجديدة، إيران أنجيلو، لمدة 12 عاما، وأنجب منها ثلاثة أبناء، قبل أن ينفصلا في العام 2019.

ولم يستغرق الأمر طويلًا حتى وجد هالك حبا جديدا، حيث أعلن عن ارتباطه بكاميلا بعد فترة وجيزة، وأنجب منها ثلاثة أبناء، بعد أنتزوجا في العام 2020 حتى تتمكن من الحصول على تأشيرة للعيش في الصين عندما لعب لشنغهاي، لكنهما الآن جعلا من حفل زواجهما لا يُنسى.

ووفقاً للتقارير، فقد استأجرا منتجعاً فاخراً لإقامة الحفل بحضور أكثر من 500 شخص، ونشر اللاعب عددا من الصور التي تُظهر مراسم زواجهما الفخمة في الكنيسة الضخمة المليئة بالورود والثريات، حيث كتب "أمام الله ووعود حبنا، نتحد في قلب واحد، ونبدأ أبديتنا معاً، أحبك".

لكن، لم يحتفل الجميع بهذا اليوم، حيث هاجمت زوجة هالك السابقة نجم أتلتيكو مينيرو وابنة أخيها، وقالت غاضبة "هو يوم صعب، يوم يكشف إلى أي مدى يمكن أن تصل الخيانة عندما تأتي من الأشخاص الذين لا نتوقعهم، لو كانت والدتي على قيد الحياة، أنا متأكدة أنها لن تحتمل مثل هذه البشاعة".

وأضافت "إنّ رؤية حفيدتها التي ترعرعت تحت سقف بيتها تخون عائلتها بهذه الطريقة القاسية سيكون من المستحيل تحمّله، نعم، اليوم بالضبط، قبل سبع سنوات، كنا في حداد على وفاة والدتي، واليوم حدث مشهد مروّع جعلني أفهم أنّها لا يمكن أن تكون هنا حقًّا، لأنّها لن تكون قادرة على مقاومة مثل هذا العار".

وقالت "لقد التقطت هذه الصور في حفل زفاف يهوذا (في إشارة إلى خيانة يهوذا للسيد المسيح بحسب المعتقد المسيحي)، إنّه لأمر محزن أن ندرك أنّ يهوذا ليس فقط في القصص القديمة، بل إنه أحيانا ينام تحت سقفنا، ويأكل على مائدتنا، وفي اللحظة المناسبة يطعن نفسه في ظهره".

وختمت "إن الرغبة في ما يخصّ شخصا آخر، والرغبة في أن تعيش حياة شخص وثق بك، هو انعكاس لقلب فارغ، غير قادر على خلق سعادته الخاصة".







