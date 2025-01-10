فيديو - مافيو لأسينسيو: اذهب وانشر الفيديوهات الإباحية

La secuencia completa, DON RAÚL ASENCIO, MI CENTRAL, HONOR 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/3r14AIwTwp — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 9, 2025

ليل أمس الخميس، حجز ريال مدريد بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بفوزه على ريال مايوركا (3-0)، في الدور نصف النهائي، على ملعب الجوهرة، في مدينة جدة السعودية، ليضرب موعدا ناريا مع غريمه التقليدي برشلونة في النهائي.وشهدت الدقائق الأخيرة من المواجهة أجواء مشحونة بسبب صراع جانبي بين بابلو مافيو لاعب مايوركا وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الذي كان هادئاً، ما وضع المنافس أمام استفزازات انتقامية من لاعبي مدريد، على رأسهم جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيز وراؤول أسينسيو.وكان الأسوأ، حين دخل البديل أسينسيو في مشادة كلامية مع مافيو، الذي قال له "اذهب وانشر الفيديوهات الإباحية أيها الغبي"، في إشارة منه إلى تورط راؤول في فضيحة مفادها اتهامه ومجموعة من اللاعبين بممارسة الجنس مع فتاة قاصر في العام الماضي وتصويرها.وكان أسينسيو وثلاثة آخرين من أكاديمية ريال مدريد أوقفوا بتهمة تصوير قاصر أثناء ممارسة الجنس معها، ونشر المقطع، واتهموا باستغلال قاصر في إنتاج مواد إباحية.وردّ أسينسيو على الاستفزاز، موجها لمافيو عدة قبلات وإشارات تعكس هزيمة مايوركا، واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، للتدخل لتهدئة الأوضاع.