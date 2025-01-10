الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

قاعدة فليك الذهبية غيّبت كوندي وإيناكي بينيا فما هي؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قاعدة فليك الذهبية غيّبت كوندي وإيناكي بينيا فما هي؟
A-
A+

كرة القدم

2025-01-10 | 00:59
قاعدة فليك الذهبية غيّبت كوندي وإيناكي بينيا فما هي؟

هناك قاعدة واحدة غير قابلة للتفاوض

بالنسبة الى هانسي فليك، هناك قاعدة واحدة غير قابلة للتفاوض، الالتزام بالمواعيد، فالمدرب الالماني صارم للغاية وغير مرن مع هذه القاعدة، الى درجة أن لاعبين تم استبعادهما بالفعل من التشكيلة الأساسية لوصولهما متأخرين إلى اجتماع، كوندي وإيناكي بينيا.
هذا المدرب لا يغفر، حتى لو كان التأخير دقيقتين، وقد قال المدرب علنا قبل بضعة أشهر "إنها قاعدة ومعيار، والأمر يتعلق بالاحترام، فإذا وصلت متأخرا خمس دقائق، فيجب على الجميع انتظارك، وهذه قلة احترام".
اللاعبون يدركون هذا جيداً، حيث أوضح بيدري ذات مرة أنه إذا وصلت متأخرا، فلن تلعب، واعترف باو فيكتور أن هذه كانت إحدى المقدمات التي تم نقلها إليه لأول مرة، عندما انضم إلى البلاوجرانا.
وقال فيكتور "عندما وضع القواعد، لم أكن هناك بعد، لكنني رأيتها عندما وصلت، وحذروني من أنني يجب أن أكون منتبهاً، فهو صارم للغاية في الالتزام بالمواعيد، إذا قال 11 لاعبا في الملعب ووصلت متأخرا بثلاث ثوانٍ، فأنت متأخر بالنسبة له".
لهذا السبب لم يتردد هانسي فليك مع كوندي مرة، أو مع إيناكي بينيا أول أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر ضد أتليتيك بلباو (2-0)، حيث وصل اللاعبان، اللذان يعتبران أساسيين بلا منازع في برشلونة، متأخرين إلى المحادثات الفنية، ولم يتردد المدرب في تركهما على مقاعد البدلاء منذ البداية.
ومع ذلك، دخل الدولي الفرنسي إلى الملعب في مينديزوروزا قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.، وهو الذي كان لاعبا أساسيا في جميع مباريات الدوري الإسباني، حتى عاقبه هانسي فليك ضد ألافيس.
وأمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر ضد أتليتيك، كان إيناكي بينيا هو من غاب عن المباراة، ولم يشارك حتى لدقيقة واحدة.
تأخر حارس المرمى في الإحاطة الفنية، فدفع هانسي فليك بتشيزني، وكان ابن أليكانتي قد بدأ في جميع المباريات بعد إصابة تير شتيجن، حتى استراح في مباراة الكأس في بارباسترو، لكن التأخير يعني أنك ستدفع ثمنه مع المدرب الألماني.



قاعدة فليك الذهبية غيّبت كوندي وإيناكي بينيا فما هي؟

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

كوندي

إيناكي بينيا

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أتلتيكو مدريد يضم ريد بُل الى سلسلة رعاته
برشلونة مصدوم من احتمال مغادرة أراوخو الى يوفنتوس .. إليكم التفاصيل

اقرأ ايضا في كرة القدم

السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟
01:12

السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟

وسط تكّهنات متزايدة بأنّه قد ينتقل للعب في المملكة العربية السعودية

01:12

السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟

وسط تكّهنات متزايدة بأنّه قد ينتقل للعب في المملكة العربية السعودية

تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة
01:05

تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة

قال حارس المرمى نعم وبدأ العمل الجاد ليكون لائقاً بنسبة 100٪

01:05

تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة

قال حارس المرمى نعم وبدأ العمل الجاد ليكون لائقاً بنسبة 100٪

بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن
01:04

بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن

حكمت المحكمة الجنائية في مدينة ملقة الاسبانية على عارضة الأزياء

01:04

بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن

حكمت المحكمة الجنائية في مدينة ملقة الاسبانية على عارضة الأزياء

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025