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تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة

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تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة
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كرة القدم

2025-01-10 | 01:05
تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة

قال حارس المرمى نعم وبدأ العمل الجاد ليكون لائقاً بنسبة 100٪

أجبرت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الألماني مارك أندريه تير شتيجن في نهاية أيلول - سبتمبر، برشلونة على الذهاب إلى السوق بحثاً عن حارس مرمى ذي خبرة.
وكان الرهان مفاجئا إلى حد ما، حيث اختار برشلونة حارس المرمى البولندي تشيزني، الذي اعتزل منذ نهاية آب - أغسطس.
قال حارس المرمى نعم، وبدأ العمل الجاد ليكون لائقاً بنسبة 100٪ في أسرع وقت ممكن، وحانت الفرصة له في العام 2025، حيث لعب في المباراتين اللتين خاضهما برشلونة مؤخراً، ولم يستقبل أي هدف في شباكه.
وبعد أدائه المبهرأول أمس ضد أتليتيك بلباو (2-0)، بدأ النقاش حول حارس المرمى ينفتح، وسيتعين علينا أن نرى ما هو قرار المدرب هانسي فليك لنهائي يوم الأحد، تشيزني أو إيناكي بينيا.
كان مدرب برشلونة دائما واضحا جدا، أن حارس المرمى الأساسي هو إيناكي بينيا، وقد لعب في كل مباراة منذ إصابة تير شتيجن.
في كأس الملك، اختار هانسي فليك الحارس البولندي، مثل العديد من الأندية الأخرى التي تلعب فيها بطولة خروج المغلوب بواسطة حارس المرمى البديل.
لكن في كأس السوبر، بدأ لاعب يوفنتوس السابق مجدداً، لأن إيناكي بينيا وصل متأخراً إلى الإحاطة الفنية، فعاقبه المدرب، و لم يهدر تشيزني الفرصة.
حافظ اللاعب على نظافة شباكه ضد بارباسترو في الكأس في يوم ظهوره الأول (4-0)، لكن الاختبار الحقيقي جاء أول أمس الأربعاء، واجتازه البولندي بنجاح.
وفوق كل ذلك، تألق في نهاية الشوط الأول، حين كان فريقه متقدماً بهدف، حيث منع تشيزني منافسه إيناكي ويليامز من تحقيق التعادل من قلب منطقة الجزاء بتصدٍ مذهل، وتدخل البولندي في خمس مناسبات ومرر 50 كرة 43 منها كانت ناجحة.
وكان تشيزني قد أعلن في نهاية شهر آب - أغسطس الماضي اعتزاله اللعب، لكنه أوضح عند وصوله إلى النادي أنه قرر العودة إلى الملاعب فقط لأن برشلونة اتصل به، وقال إنه وقع للنادي الكاتالوني من أجل تحقيق الفوز.


تشيزني من الاعتزال الى التألق في حماية عرين برشلونة

رياضة

كرة القدم

مارك أندريه تير شتيجن

برشلونة

تشيزني

إيناكي بينيا

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