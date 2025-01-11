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القبض على نجم الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب "فضيحة جنسية"

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القبض على نجم الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب &quot;فضيحة جنسية&quot;
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كرة القدم

2025-01-11 | 07:15
القبض على نجم الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب "فضيحة جنسية"

القاء القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز

ذكرت تقارير صحفية أنه جرى القاء القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز من بين زملائه، بسبب "فضيحة جنسية".
وقالت صحيفة صن البريطانية، أن اللاعب الشاب الذي لم تُكشف هويته، هو في العشرينيات من عمره، وقد تم اعتقاله أثناء أحد تدريبات فريقه الصباحية، وخضع للاستجواب لست ساعات، وتم تفتيش هواتفه الجوالة بدقة، قبل إطلاق سراحه دون اتخاذ أي إجراءات.
وتردد أن فتاة اتهمت هذا اللاعب بأنه أهانها بتصوير الجلسة التي جمعت بينهما، ثم طردها على الفور بعد أن رفضت فكرة التصوير، وذكرت الشرطة أن عملية إطلاق السراح سببها "عدم كفاية الأدلة فيما يخص الاتهام الموجه من الفتاة ضد اللاعب".



القبض على نجم الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب "فضيحة جنسية"

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

فضيحة جنسية

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