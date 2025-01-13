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زوجة هافيرتز تتلقّى رسائل مرعبة بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

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زوجة هافيرتز تتلقّى رسائل مرعبة بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد
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كرة القدم

2025-01-13 | 02:18
زوجة هافيرتز تتلقّى رسائل مرعبة بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

تعرّضت زوجة كاي هافرتز الى إساءة مرعبة على إنستغرام

تعرّضت زوجة كاي هافرتز، الى إساءة مرعبة على إنستغرام، بعد خروج أرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد.
وكان هافرتز في قلب الأحداث الدرامية خلال مباراة مثيرة على ملعب الإمارات، حيث حصل على خطأ من هاري ماجواير، وركلة جزاء، إلا أنّ قائد الفريق مارتن أوديجارد أهدرها.
بعد ذلك، ومع التعادل في النتيجة، كانت الركلة الأخيرة الحاسمة في ركلات الترجيح هي الأكثر أهمية، حيث أضاعها ليخرج أرسنال من البطولة.
وفي أعقاب الهزيمة، شاركت صوفيا ويبر، زوجة اللاعب، بعض الرسائل البغيضة التي تلقتها من المشجعين، حيث استهدف بعضها حملها.
فقد كتب أحدهم "سآتي إلى منزلكِ وأذبح طفلكِ، أنا لا أمزح حتى، انتظري فقط"، وقال آخر "أتمنّى أن تتعرّضي للإجهاض".
وقالت زوجة هافرتز في منشور لها على الإنستغرام "لست متأكدة مما سأقوله، ولكن أرجوكم كونوا أكثر احتراماً، فنحن أفضل من هذا ... أن يعتقد أي شخص أنه من المقبول كتابة شيء كهذا أمر صادم للغاية بالنسبة لي ... أتمنى أن تكون خجولاً جدّاً من نفسك".
وكان هافيرتز قد أعلن خبر انتظاره وصوفيا لطفلهما الأول في تشرين الثاني - نوفمبر من العام الماضي، بعد أربعة أشهر من عقد قرانهما، وقوبل بفيض من التمنيات الطيبة من أصدقائهما، بما في ذلك زملاءه في الفريق.
وأهدى هافرتز هدفه في مرمى كريستال بالاس إلى زوجته الحامل، واحتفل بوضع الكرة تحت قميصه ومص إبهامه، ولكن بعد سوء حظه من ركلة الترجيح أمام يونايتد، استغل بعض المشجعين حمل صوفيا لتوجيه الكراهية تجاه الزوجين.
وتعد هذه النتيجة بمثابة ضربة قوية لآمال أرسنال في الحصول على لقب ما هذا الموسم، ما يزيد الضغط على فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا.


زوجة هافيرتز تتلقّى رسائل مرعبة بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

كاي هافرتز

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

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