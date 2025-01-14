بيب غوارديولا وكريستينا سيرا أنهيا علاقة استمرت 30 عاماً

بموجب قرار مشترك تم اتخاذه في سرّية تامة

في تحول مفاجيء، انفصل بيب غوارديولا، عن زوجته كريستينا سيرا، بعد ثلاثة عقود من الزواج، وكشفت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية هذا الخبر.

وذكرت الصحيفة أنّ الزوجين انفصلا رسميّاً بعد علاقة امتدّت لأكثر من 20 عاماً، وتوجّت بزواج استمر بدوره عقداً من الزمن.

وأشارت إلى ان الانفصال تم في كانون الأوّل - ديسمبر الماضي، بموجب قرار تم اتخاذه في سرّية تامة، ولم يطّلع على تفاصيله سوى قلّة مختارة فقط، إذ ان غوارديولا معروف بتفضيله إبقاء حياته الخاصة طي الكتمان، منذ مسيرته اللامعة في الملاعب.

ومع ذلك، فقد جاء هذا الانفصال بمثابة صدمة للكثيرين في مجتمع كرة القدم، حيث كان يُنظر إلى المدرب الإسباني وزوجته على أنهما من أكثر الأزواج استقراراً في هذه الرياضة، وقد بدأت قصة حبهما في العام 1994، وتُوجت بإقامة حفل مدنيّ حميم في ماتاديبيرا، برشلونة، في العام 2014.

وعلى الرغم من الانفصال، تشير التقارير إلى أن العلاقة بين بيب وكريستينا لا تزال "وديّة ومستقرّة تماماً"، إذ يتشاركان معاً ثلاثة أبناء هم ماريا وماريوس وفالنتينا.







