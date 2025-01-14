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فيديو - بيب لصائدي تواقيع .. هل تعيشون الحياة هكذا؟

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فيديو - بيب لصائدي تواقيع .. هل تعيشون الحياة هكذا؟
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كرة القدم

2025-01-14 | 00:57
فيديو - بيب لصائدي تواقيع .. هل تعيشون الحياة هكذا؟

هاجم بيب غوارديولا مجموعة من صائدي التواقيع

هاجم بيب غوارديولا مجموعة من صائدي التواقيع، وحذرهم من المطالبة بتوقيعه مرة أخرى، حيث ظهر في لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يوجه توبيخاً شديد اللهجة لأربعة أشخاص، بعد أن حملوا قمصانهم واقتربوا منه.
وشعر المدرب الإسباني ان هؤلاء ربما كانوا يتطلعون إلى كسب المال من توقيعه، لكنه عاد ووافق على ذلك، ثم أصدر تحذيراً لهم، ونصحهم بعدم الظهور مرة أخرى أمامه في المستقبل.
وقال مدرب مانشستر سيتي "لا تأتوا مرة أخرى، لن أكرّر هذا الأمر، أنا أعرف وجوهكم، اذهبوا إلى المدرسة لتحضير أنفسكم يا شباب، أنتم أطفال، أنتم شباب ... أنتم لستم صغاراً، فلا تضيعوا وقتكم هنا، هل تريدون أن تعيشوا الحياة هكذا؟ أم أن تعيشوا بصدق؟".



فيديو - بيب لصائدي تواقيع .. هل تعيشون الحياة هكذا؟

رياضة

كرة القدم

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

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