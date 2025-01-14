فيديو - بيب لصائدي تواقيع .. هل تعيشون الحياة هكذا؟

Pep Guardiola having a pop at autograph hunters. 😂😂



He's absolutely spot on by the way. 👏 pic.twitter.com/MKgekEfiIQ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 12, 2025

هاجم بيب غوارديولا مجموعة من صائدي التواقيع، وحذرهم من المطالبة بتوقيعه مرة أخرى، حيث ظهر في لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يوجه توبيخاً شديد اللهجة لأربعة أشخاص، بعد أن حملوا قمصانهم واقتربوا منه.وشعر المدرب الإسباني ان هؤلاء ربما كانوا يتطلعون إلى كسب المال من توقيعه، لكنه عاد ووافق على ذلك، ثم أصدر تحذيراً لهم، ونصحهم بعدم الظهور مرة أخرى أمامه في المستقبل.وقال مدرب مانشستر سيتي "لا تأتوا مرة أخرى، لن أكرّر هذا الأمر، أنا أعرف وجوهكم، اذهبوا إلى المدرسة لتحضير أنفسكم يا شباب، أنتم أطفال، أنتم شباب ... أنتم لستم صغاراً، فلا تضيعوا وقتكم هنا، هل تريدون أن تعيشوا الحياة هكذا؟ أم أن تعيشوا بصدق؟".