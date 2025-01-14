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برشلونة يطلب تمديد عقد إيجار ملعب لويس كومبانيس

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برشلونة يطلب تمديد عقد إيجار ملعب لويس كومبانيس
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كرة القدم

2025-01-14 | 00:58
برشلونة يطلب تمديد عقد إيجار ملعب لويس كومبانيس

كان من المفترض أن يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو

كان من المفترض أن يعود برشلونة إلى ملعب كامب نو في تشرين الثاني - نوفمبر من العام 2024، ولكن مع عدم وجود أي مؤشرات على العودة الوشيكة، وضع النادي خططاً طارئة.
ووفقاً لـ"موندو ديبورتيفو"، طلب نادي برشلونة إذناً من مجلس مدينة برشلونة لتمديد عقد إيجار ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس في مونتجويك لمدة شهر آخر حتّى نهاية نيسان - أبريل، حيث يعتقد أنّ بإمكانه العودة إلى ملعب كامب نو في شهر آيار - مايو المقبل، أملاً بإقامة الكلاسيكو هناك في العاشر أو الحادي عشر منه.
في المقابل، يبدو ان هناك مشكلة في مونتجويك، مع مجموعة من الحفلات الموسيقية التي قد تتطّلب مهلة ثلاثة أسابيع لتثبيت تجهيزاتها، وهو ما سيشّكل عقبة أمام برشلونة للعب في الملعب.
وتردد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد لا يقف في طريقه إذا أراد برشلونة العودة إلى كامب نو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حالة تأهله، وهو ما يتناقض مع التقارير السابقة التي تدّعي أن اللوائح تنص على اختيار ملعب واحد لمراحل خروج المغلوب من المسابقة.
وإذا كان الأمر كذلك، وصحّت مسألة الحفلات، فإن برشلونة سيكون مطالباً باختيار ملعب واحد بحلول شهر آذار - مارس على أقصى تقدير، في حالة تأهله إلى دور الـ16 مباشرة، وقد تمّ اقتراح إمكانية اللعب في ملاعب إسبانيول أو فالنسيا أو أتليتكو مدريد في الأدوار الإقصائية.



برشلونة يطلب تمديد عقد إيجار ملعب لويس كومبانيس

رياضة

كرة القدم

برشلونة

كامب نو

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