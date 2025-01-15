فيديو - مافيو يواصل استفزاز ريال مدريد

❓Casualitat o no...



⚽️Així ha entrat Pablo Maffeo a l'entrenamet d'avui



🖐️✌️



👀Mira-ho! pic.twitter.com/R1XQkdVS01 — Esports IB3 (@EsportsIB3) January 14, 2025

بعد أن دخل الأرجنتيني بابلو مافيو، لاعب ريال مايوركا، في أكثر من مشادة مع لاعبي ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي خسرها فريقه (0-3) في مدينة جدّة في المملكة العربية السعودية، واصل مسلسل الاستفزاز الصريح لهم.وأججّ مافيو الجوّ مجدداً ضد ريال مدريد، حيث ظهر في مقطع فيديو في تدريبات ريال مايوركا يوم الثلاثاء، وهو يقوم بشكل متكرر بإشارات "5-2" بيديه، في تلخيص لهزيمة الريال المذلّة أمام برشلونة في الكلاسيكو، على لقب كأس السوبر.ورفع صاحب الـ27 عاماً، الذي سبق له أن أكد علناً في تصريحات صحفية أنه يفضل برشلونة على ريال مدريد، صورة على حسابه على إنستغرام، ظهر فيها وهو يشير لنتيجة النهائي المذكور.