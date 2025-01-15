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اللاعب - الكهربائي انقذ المباراة من الإلغاء

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اللاعب - الكهربائي انقذ المباراة من الإلغاء
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كرة القدم

2025-01-15 | 01:18
اللاعب - الكهربائي انقذ المباراة من الإلغاء

بعدما توقفت بسبب تعطل الإنارة في إحدى زوايا الملعب

أنقذ ليام سميث، لاعب سيتينغبورن، مباراة فريقه أمام سالزبوري من الإلغاء، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة، بعدما توقفت بسبب تعطل الإنارة في إحدى زوايا الملعب.
ومع مصادفة أن سميث، البالغ من العمر 24 عاماً، يعمل كهربائياً، الى جانب ممارسته كرة القدم، فقد حثّه زملاؤه على السعي لإصلاح كشاف الضوء العاطل.
وقال سميث "فتحت علبة الكشاف ورأيت أن شيئاً ما قد حدث، وأدى الى خطأ في قواطع التيار، وكان عليّ فقط إعادة تشغيلها، ولحسن الحظ لم أكن بحاجة إلى الكثير من الأدوات، وتمكنت من إعادة تشغيل المصباح العاطل مرة أخرى في غضون 15 دقيقة".
ومع أنه تعرّض للتنمر من قبل لاعبي الفريق المنافس "أنت أفضل كرجل كهربائي من لاعب كرة قدم"، فقد انتهت المباراة الى فوز فريقه (2-1)، وتأهله الى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة، لأول مرة في تاريخه الممتد لنحو 140 عاماً.



اللاعب - الكهربائي انقذ المباراة من الإلغاء

رياضة

كرة القدم

ليام سميث

سيتينغبورن

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