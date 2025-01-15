أسباب انفصال بيب غوارديولا وكريستينا سيرا بعد 30 عاماً

زواجه من كريستينا سيرا قد وصل إلى طريق مسدود بعد 30 عاماً

كشفت مصادر مقرّبة من بيب غوارديولا، أنّ زواجه من كريستينا سيرا قد وصل إلى طريق مسدود بعد 30 عاماً، اذ أنّ طبيعته "المدمنة على العمل"، أثّرت على حياته الشخصيّة.

وأفادت التقارير أن مدرب مانشستر سيتي ونصفه الآخر انفصلا بعد علاقة امتدت لثلاثة عقود، منها عقد من الزواج، وقال صديق مقرّب منه لصحيفة دايلي ميل، إنّ عمل كريستينا في مجال الأزياء ومغادرتها مانشستر منذ نحو خمس سنوات لتعود إلى برشلونة، وإدمان بيب على العمل، أثّر على علاقتهما وتركهما بلا جو عائلي.

وردّ مقرّب آخر نافياً أيّ حديث عن خيانة، موضحاً أنّه قد افترقا بعلاقة ودية وليس هناك أيّ شخص آخر متورط في الأمر.

وشوهد غوارديولا يوم الثلاثاء في تحضيرات السيتي لمباراته أمام برينتفورد في غرب لندن، وهو لا يزال يضع خاتم زواجه، وأشار أصدقاء الثنائي إلى أنّ علاقتهما الحاليّة ودّيّة، وأنّ غوارديولا وسيرا قضيا عيد الميلاد مع أبنائهما الثلاثة.

وشوهدت سيرا في إسطنبول في حزيران - يونيو 2023 لتشجيع زوجها، عندما انتصر السيتي على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا متوّجاً بالثلاثية.

وظهر الثنائي وهما يستمتعان بأجواء الإثارة في تنس ويمبلدون في حزيران - يوليو الماضي، وقال بيب "زوجتي هي الأفضل في العالم في العديد من الأشياء وخاصةً الموضة".







