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فيديو - خيمس أصبح ديسيموس ودخل الكولوسيوم فاتحاً لروما !!

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فيديو - خيمس أصبح ديسيموس ودخل الكولوسيوم فاتحاً لروما !!
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كرة القدم

2025-01-16 | 04:38
فيديو - خيمس أصبح ديسيموس ودخل الكولوسيوم فاتحاً لروما !!

تم الإعلان رسميا عن التعاقد مع خيمس رودريغيز كلاعب جديد

تم الإعلان رسميا عن التعاقد مع خيمس رودريغيز كلاعب جديد في صفوف نادي ليون المكسيكي، وقد اجتذب فيديو التقديم المتابعين.
فقد تم تقديم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما رسميا، من خلال فيديو تدور أحداثه في روما القديمة، والإعلان أنه يصل إلى الدوري المكسيكي بعد فترة قصيرة وغير ناجحة مع رايو فاليكانو الاسباني، حيث شارك في سبع مباريات فقط.
قرّر رودريغيز الرحيل عن الدوري الإسباني بعد أن فشل في التأقلم مع أسلوب لعب المدرب إنييغو بيريز، إذ شارك "أفضل لاعب" في بطولة كوبا أميركا الأخيرة كأساسي في مباراة واحدة فقط في "الليجا".
وفي الأيام الأخيرة في فاليكاس، تم تهميشه تماماً، حيث ظل على مقاعد البدلاء أمام إشبيلية وأتلتيك بلباو وفالنسيا، كما لم يتواجد في تشكيلة الفريق لمواجهة ريال مدريد وفياريال وريال بيتيس وسيلتا فيجو.
وبالنظر إلى هذه الظروف، فسخ اللاعب عقده، وهي عادة أصبحت شائعة منذ رحيله عن الريان القطري، وقد نجح ليون في إغراء رودريغيز من خلال عرض مبلغ مالي كبير عليه، إلى جانب مشروع رياضي جذاب، إذ إنّ الفريق، الذي يقوده إدواردو بيريزو، سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.
ولم يظهر النادي المكسيكي أي تردد في الإنفاق، حيث أنتج فيديو رائع جسّد فيه رودريغيز شخصية "ديسيموس"، المصارع الروماني الذي يدخل إلى الكولوسيوم لعرض موهبته أمام إجناسيو جونزاليس إيبارا "القيصر"، قبل أن يعطي المدافع السابق موافقته ويفتح الباب أمام رودريغيز للانضمام إلى الفريق.



فيديو - خيمس أصبح ديسيموس ودخل الكولوسيوم فاتحاً لروما !!

رياضة

كرة القدم

خيمس رودريغيز

ليون المكسيكي

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