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فيديو - دانا وايت يُعلّق على طرد حبيب من طائرة أميركية

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فيديو - دانا وايت يُعلّق على طرد حبيب من طائرة أميركية
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كرة القدم

2025-01-16 | 04:40
فيديو - دانا وايت يُعلّق على طرد حبيب من طائرة أميركية

تحدث عن قضية طرد بطل العالم السابق من رحلة

تحدث دانا وايت، رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، على يوتيوب عن قضية طرد بطل العالم السابق حبيب نورمحمدوف من رحلة لشركة الطيران الأميركية (Frontier Airlines).
ونصح وايت، البطل الروسي بالسفر على رحلات جوية خاصة قائلا "إنه يملك أموالا أكثر من أي شخص آخر، لكنه متواضع جداً، الى لدرجة أنه يسافر على متن تلك الخطوط الجوية اللعينة، مع أنه لا ينبغي لحبيب أن يعرف ما هي شركة فرونتر إيرلاينز".
وأشارت وسائل اعلام إلى أنه قبل بدء الرحلة، اقتربت مضيفة طيران من مقعد حبيب بالقرب من مخرج الطوارئ، وسألته عن قيامه بالمساعدة حال الحاجة فوافق،  لكن الإجابة لم تعجبها، فطلبت منه النزول من الطائرة، وهو علّق على ذلك واصفاً إياها بأنها وقحة.



فيديو - دانا وايت يُعلّق على طرد حبيب من طائرة أميركية

رياضة

كرة القدم

دانا وايت

حبيب نورمحمدوف

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