فيديو - عمر مرموش الى مانشستر سيتي مُحطّماً الأرقام القياسية

مانشستر سيتي أنهى الاتفاق على ضم النجم المصري من آينتراخت فرانكفورت

ذكرت قناة سكاي سبورت ألمانيا، أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي أنهى الاتفاق على ضم النجم المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 80 مليون يورو، شاملة للمتغيرات.

وستكون هذه الصفقة قياسية، كونها الأعلى في الانتقالات الشتوية في تاريخ مانشستر سيتي، وهي ستحطم صفقة انتقال الإسباني إيمريك لابورت من أتلتيك بلباو في كانون الثاني - يناير 2018 مقابل 65 مليون يورو.

كذلك، بات مرموش أغلى لاعب مصري في التاريخ، حيث حطم قيمة انتقال محمد صلاح من روما إلى ليفربول في صيف العام 2017 مقابل 42 مليون يورو.

كما بات مرموش أغلى لاعب عربي في التاريخ، حيث حطم قيمة انتقال المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان في صيف العام 2021 مقابل 68 مليون يورو.

وودّع اللاعب الدولي المصري لاعبي وجماهير آينتراخت فرانكفورت، الذي حقق فوزه العاشر في الدوري الألماني على ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين دون، في افتتاح الجولة 18، حيث نزل بعد المباراة إلى الملعب، وقام بتحية الجميع، قبل أن يدخل في نوبة بكاء في لحظات مؤثرة.

وتألق مرموش خلال الموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت ، حيث سجل 20 هدفاً وصنع 14 في 26 مباراة في جميع المسابقات.





