فيديو - ميسي يُسجّل ويتجادل مع الجمهور المكسيكي

بعد فوز فريقه إنتر ميامي ودياً على كلوب أميركا المكسيكي بركلات الترجيح (3-2) في بداية جولة استعدادية للموسم الجديد، دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جدل مع جماهير النادي المضيف.فخلال التعادل المثير (2-2)، كان ميسي قد سجل هدفاً بضربة رأسية اثر تمريرة حاسمة من لويس سواريز، واحتفل أمام الجمهور المكسيكي الذي هتف ضدّه منذ مطلع المباراة، وأشار اليهم بيديه أن منتخب بلاده يحمل كأس العالم مقابل صفر لمنتخب بلادهم.ويواصل إنتر ميامي جولته، بقيادة مدربه الجديد، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، حيث يواجه توالياً كل من يونيفيرستاريو وسبورتينغ سان ميغيلتو وأولمبيا وأرولاندو سيتي.