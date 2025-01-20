لمن ستكون الغلبة بين أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن؟

وضعت الهزيمة أمام ليغانيس في الدوري الاسباني حدّاً لانتصارات أتلتيكو مدريد

وضعت الهزيمة أمام ليغانيس (0-1) في الدوري الاسباني حدّاً لانتصارات أتلتيكو مدريد الـ15 المتتالية، وشاء القدر، أن يكون ذلك قبل مواجهة يوم غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في ملعب واندا متروبوليتانو، ضد باير ليفركوزن الألماني.

رجال المدرب تشابي ألونسو، لم يمنحوا بوروسيا مونشنجلادباخ أي فرصة (3-1)، ليكونوا قد فازوا بـ11 مباراة في جميع المسابقات، ولا أحد لديه أفضل من ذلك في البطولات الخمس الكبرى، لكنهم لا يزالون في المركز الثاني في الدوري الألماني ، بفرق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ.

وبذلك، سيكون للمواجهة طعمٌ آخر، الاستمرار بالنسبة للفريق الألماني، والعودة الى لغة الانتصارات بالنسبة للفريق الاسباني، فلمن ستكون الغلبة؟.







