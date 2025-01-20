سيسك فابريجاس يجلب ديلي آلي نحو كومو الايطالي

وقع مع النادي الإيطالي حتى 30 حزيران - يونيو 2026

أعلن سيسك فابريجاس، مدرب كومو الايطالي، أمس الأحد، عن التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي ديلي آلي، البالغ من العمر 28 عاما.

وكان اللاعب الانجليزي في صفوف إيفرتون، ووقع مع النادي الإيطالي حتى 30 حزيران - يونيو 2026، مع خيار التمديد لموسم آخر.

تم الإعلان عن رحيل اللاعب عن إيفرتون يوم الجمعة، وسيكون لديه محاولة جديدة لتنشيط مسيرته في الدوري الإيطالي.

انضم ديلي آلي الى النادي الإنجليزي في موسم 2021-2022 بعد فشله في تلبية التوقعات في توتنهام هوتسبير، وكان معارا في بشكتاش الموسم الماضي، ولم يلعب دقيقة واحدة بعد، أو تم استدعاؤه لأي مباراة هذا الموسم مع "التوفيز".

ومع بقاء بضعة أشهر فقط على عقده، توصل إلى اتفاق لإنهائه، وكان حرا في التوقيع مع من يريد، فانتهى به الأمر باختيار الفريق اللومباردي، الذي يقاتل لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.







