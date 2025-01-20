قرارات جديدة لكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد

يستعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاتخاذ قرارات جديدة

يستعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاتخاذ قرارات جديدة فيما يتعلق بمسددي ركلات الجزاء في ريال مدريد في العام 2025.

وبالأمس، عاد "اللوس بلانكوس" إلى صدارة الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه لاس بالماس (٤-١)، حيث سجل كيليان مبابي هدفين، بينهما واحد من ركلة جزاء.

وكان موضوع من يسدّد ركلات الجزاء لريال مدريد مثار جدل كبير في العاصمة الإسبانية هذا الموسم، حيث سُجلت سبع ركلات من تسع محاولات، وكان مبابي صاحب النصيب الأكبر منها، حيث سجّل أربعة من خمس ركلات سدّدها.

أمّا فينيسيوس جونيور، فقد سجّل هدفين من محاولتين، ويمتلك جود بيلينجهام نسبة نجاح 50% مع تسجيله لركلة واحدة من ركلتين للاعب الدولي الإنجليزي.

وفي ظل عدم مشاركة جونيور في مباراة نهاية الأسبوع، تحدّث أنشيلوتي عن هذا الأمر في حواره بعد المباراة، حيث لا يزال البرازيلي هو اللاعب رقم 1، على الرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه مبابي في الآونة الأخيرة، إذ

يمتلك فينيسيوس سجّلًا مثالياً من ركلات الجزاء في مدريد، حيث سجّل سبع ركلات جزاء من سبع محاولات، بدءاً من العام 2023.







