فينيسيوس جونيور يمارس البادل مع نجم إسبانيا الأول

كان فينيسيوس أحد أبرز الغيابات يوم أمس الأحد في فوز ريال مدريد

كان فينيسيوس جونيور أحد أبرز الغيابات يوم أمس الأحد في فوز ريال مدريد على لاس بالماس (4-1) في سانتياغو برنابيو، ما وضع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في صدارة الدوري الاسباني.

قضى البرازيلي أول مباراة له بعد طرده في ملعب الميستايا ضد فالنسيا، فاستغل عطلة نهاية الأسبوع لممارسة "شغفه الجديد"، البادل، الرياضة الآخذة في النمو، مع المزيد من المتابعين، والتي مارسها مهاجم ريال مدريد في الأشهر الأخيرة.

وفي نهاية هذا الأسبوع، فعل فيني ذلك مع الرقم واحد في اسبانيا، خوان ليبرون، الذي نشر على شبكاته الاجتماعية صورة مع اللاعب البرازيلي.

وفينيسيوس ليس اللاعب الوحيد في "الفريق الأبيض" من محبي هذه الرياضة، حيث شوهد داني كارفاخال يمارسها مع صهره لاعب ريال مدريد السابق خوسيلو ماتو، كما شوهد كيليان مبابي وداني سيبايوس وهما يلعبان البادل خلال أوقات فراغهما.







