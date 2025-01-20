نادل المطعم يكشف سرّ انفصال بيب جوارديولا وكريستينا سيرا

كان انفصال بيب جوارديولا وكريستينا سيرا أحد أكثر الموضوعات اثارة

كان انفصال بيب جوارديولا وكريستينا سيرا أحد أكثر الموضوعات التي تم الحديث عنها في الاعلام الاسباني والانجليزي خلال الأسابيع الأولى من العام 2025، حيث انفصلا بعد أكثر من 30 عاما من العلاقة، عشرة منهم متزوجان.

وعلى الرغم من أن كلاهما كانا دائما بعيدين عن دائرة الضوء الإعلامية فيما يتعلق بحياتهما الشخصية ، إلا أن الشائعات حول نهاية العلاقة بدأت في الظهور، ما أثار اهتماما عاما كبيرا.

فقد سلطت الصحافة البريطانية الضوء على أحد الأسباب الرئيسية للقطيعة بين الاثنين، وهي الجدال الذي دار في أحد مطاعم جوارديولا المفضلة، وفق نادل فيه.

وكان عقد جوارديولا الجديد مع مانشستر سيتي حتى العام 2027، هو الذي دفع سيرا لإنهاء العلاقة "كان مفتاح الانفصال هو تجديد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين"، وفق الصحفية لورينا فازكيز، وكتبت صحيفة ذا صن "كانت الأشهر الأخيرة من العلاقة متوترة".

وكان العشاء بين الاثنين في بوديجا سيبولفيدا، أحد المطاعم المفضلة لجوارديولا، سببا آخر لإنهاء العلاقة، حيث كانت هناك لحظات متوترة، كما كشف النادل "جلسا في الزاوية وتوترت الأمور بينهما وقد صدمنا جميعا عندما اكتشفنا أنهما انفصلا".







