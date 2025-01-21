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فيديو - مورينيو نجم الشاشة كالعادة .. يُطلق نبيذه الخاص

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فيديو - مورينيو نجم الشاشة كالعادة .. يُطلق نبيذه الخاص
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كرة القدم

2025-01-21 | 00:46
فيديو - مورينيو نجم الشاشة كالعادة .. يُطلق نبيذه الخاص

يواصل جوزيه مورينيو تصدر عناوين الصحف

كعادته، يواصل جوزيه مورينيو تصدر عناوين الصحف، حتى بعيداً عن الأضواء الإعلامية في البطولات الكبرى.
وفي هذه الحالة، فإن مدرب ريال مدريد السابق، الذي أصبح الآن في صفوف فنربهشة التركي، في الأخبار لأسباب أخرى غير الرياضة، حيث أطلق "مــو" نبيذه الخاص، والاسم لن يفاجئ أحداً "سبيشل وان".
وقال مورينيو، المدير الفني السابق لبورتو وإنتر وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام "بصفتي شخصا يقدر الدقة والجودة والتميز في كل مسعى، أنا فخور بتقديم النبيذ الخاص بي The Special One".
وأضاف "تم اختيار هذا النبيذ بعناية من إحدى مناطقي المفضلة في البرتغال، ويعكس روح وطني ورغبتي الدؤوبة في الاستمتاع بكل لحظة من الحياة، صنعت بشغف وعناية، إنها هدية من شخص مميز إلى آخر".
وختم "سواء كنت تحتفل بالفوز أو تقضي بعض الوقت مع أشخاص تهتم بهم، فمن المفترض أن تتم مشاركة هذا النبيذ مع شخص مميز حقا، إنه متاح الآن للطلب المسبق عبر الرابط الموجود في سيرتي الذاتية وقصتي".


فيديو - مورينيو نجم الشاشة كالعادة .. يُطلق نبيذه الخاص

رياضة

كرة القدم

جوزيه مورينيو

The Special One

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