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ملعب دا لوز "جنون كرة القدم" وتشيزني قائد الاحتفال

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ملعب دا لوز &quot;جنون كرة القدم&quot; وتشيزني قائد الاحتفال
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كرة القدم

2025-01-22 | 01:24
ملعب دا لوز "جنون كرة القدم" وتشيزني قائد الاحتفال

كان جمهور برشلونة مذهولاً في الشوط الأول الذي لا يمكن تفسيره

بعدما حصل ليل أمس، يمكن تسمية ملعب دا لوز بأنه "جنون كرة القدم"، ففي لحظات، تحول بنفيكا المضيف وجمهوره من النشوة والفرح الصاخب على أخطاء منافسهم وضيفهم برشلونة إلى كابوس لن ينسوه أبداً.
كان جمهور برشلونة مذهولاً في الشوط الأول الذي لا يمكن تفسيره، بسبب أخطاء ساذجة بالجملة، وأحد أبطال القصة حارس المرمى البولندي تشيزني، الذي تسبب بهدف هدية لأصحاب الأرض وركلة جزاء، بغض النظر عن "وهميتها".
وكانت ملحمة "العودة المجنونة" بدءاً من الدقيقة 77، ولا سيّما في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأحد أبطالها بلا أدنى شك، هو تشيزني نفسه، حيث عوّض بإبداع أخطاء الشوط الاول.
أنقذ حارس المرمى الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، فريقه برشلونة بفضل الخبرة والعقلية والتركيز، حين صدّ بإعجاز كرة المخضرم الأرجنتيني أنخل دي ماريا الانفرادية، وحرمه من هدف الحسم، كما قطع كرة الفوز لبنفيكا (90+6) لترتد ويُسجّل رافينها هدفاً لن ينساه عشاق كرة القدم أبداً.
يذكر أن بنفيكا البرتغالي تقدم في النتيجة (3-1) ثم (4-2) حتى الدقيقة 77 قبل أن يخسر أمام برشلونة الاسباني (4-5) في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.



ملعب دا لوز "جنون كرة القدم" وتشيزني قائد الاحتفال

رياضة

كرة القدم

ملعب دا لوز

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تشيزني

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