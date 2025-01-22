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مدرب بنفيكا مذهول ويشعر بالإحباط

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مدرب بنفيكا مذهول ويشعر بالإحباط
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كرة القدم

2025-01-22 | 01:26
مدرب بنفيكا مذهول ويشعر بالإحباط

عبّر مدرب بنفيكا البرتغالي عن خيبة أمله

عبّر برونو لاجي، مدرب بنفيكا البرتغالي عن خيبة أمله بعد المباراة التي تقدم فيها فريقه (3-1) ثم (4-2) حتى الدقيقة 77 قبل أن يخسر أمام برشلونة الاسباني (4-5) في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
وقال لاجي "هناك شعور كبير بالإحباط بسبب النتيجة، وأيضا فخر كبير بأداء اللاعبين، لرؤية عائلة بنفيكا تدعم الفريق من البداية إلى النهاية، ولكن عندما نسجل أربعة أهداف ونقدم أداء كهذا، وعندما ننظر إلى الطريقة التي استقبلنا بها الأهداف، يبقى ... هناك شعور بالإحباط".
وأشار لاجي أيضا إلى الحكم. "ثم يجب أن أحلل المباراة وأنظر إلى ما حدث في الدقيقة 94، أعتقد أنه كان خطأ كبيرا من قبل الحكم. أنا لا أتحدث عن المشجعين، لكنني لاحظت أن جميع الخبراء، على المستوى الوطني، قالوا اننا نستحق ركلة جزاء".
وأضاف "الحقيقة هي أن الحكم في هذه المواقف يجب أن يكون لديه معيار مماثل فيما يتعلق بركلات الجزاء، فقد منح برشلونة وكرتنا تشبهها، وهي ارتدت وسمحت للاعب برشلونة بالركض إلى وسط الملعب لتسجيل الهدف".



مدرب بنفيكا مذهول ويشعر بالإحباط

رياضة

كرة القدم

برونو لاجي

بنفيكا

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