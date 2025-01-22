هذا سبب وفاة النجم الدولي العُماني الشاب

حقق الراحل في مسيرته الكروية العديد من الألقاب

أكدت مصادر رسمية عُمانية أن وفاة عبدالسلام عامر المخيني، نجم نادي ظفار والمنتخب الوطني السابق عن 37 عاماً، كانت طبيعية حيث وافته المنية أثناء نومه في منزله، جراء نوبة قلبية.

وُلد عبدالسلام عامر المخيني في السابع من نيسان - أبريل 1988، ولعب في في مركز قلب الدفاع، مدافعاً عن ألوان العديد من الأندية، بما فيها ظفار والعروبة المحليين والرائد السعودي وبني ياس الإماراتي، وكانت آخر مباراة لعبها مع ظفار يوم الثلاثاء الماضي في كأس السوبر.

وحقق الراحل في مسيرته الكروية العديد من الألقاب، اذ تُوّج بلقب كأس جلالة السلطان المعظم مرتين ولقب الدوري العُماني مرتين وكأس الاتحاد.





