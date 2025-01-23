فيديو - دوري أبطال أوروبا يٌنعش خزينة برشلونة

أنعش برشلونة الإسباني خزينته بالأموال بعد نتائجه المبهرة هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وآخرها الفوز المثير على بنفيكا البرتغالي، حيث قلب تأخره (2-4) إلى فوز قاتل (5-4) في المباراة التي جرت ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات.وحجز الفريق مكانا له في الدور ثمن النهائي بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة ضد أتالانتا الإيطالي.وحددت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأرباح المالية التي حققها برشلونة حتى الآن في المسابقة الأوروبية، حيث حصد 11 مليون يورو بعد التأهل إلى دور الـ16، بالإضافة إلى مليونين باعتباره واحدا من الفرق الستة عشر الأوائل.وانتعشت خزينة برشلونة أيضاً بـ12.6 مليون يورو أخرى، مقابل انتصاراته الست التي حققها في المسابقة حتى الآن، حيث تحصل الأندية على 2.1 مليون يورو نظير كل فوز.وجاءت انتصارات برشلونة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا على كل من يانغ بويز السويسري (5-0) وبايرن ميونيخ الألماني (4-1) والنجم الأحمر الصربي (5-2) وبريست الفرنسي (3-0) وبوروسيا دورتموند الألماني (3-2) وبنفيكا البرتغالي (5-4).