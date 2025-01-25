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فيديو - زوجة رافينها تنفجر .. تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا

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فيديو - زوجة رافينها تنفجر .. تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا
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كرة القدم

2025-01-25 | 03:57
فيديو - زوجة رافينها تنفجر .. تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا

تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا على شبكات التواصل الاجتماعي

قالت زوجة رافينها، نجم برشلونة، بأنها تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد مباراة دوري أبطال أوروبا التي انتهت الى فوز الفريق الكاتالوني (5-4) على مضيفه بنفيكا البرتغالي بفضل هدف بطولي من زوجها في اللحظة الأخيرة.
وقالت ناتاليا رودريغيز بيلولي "نادرا ما أنشر هذا النوع من الكلام، لكن هذا ليس ثلث ما يهاجمنا الناس او المشجعين المنافسين من أجله، لكنني قررت نشره ليعرف الجميع مدى مرض البعض في العالم".
وأضافت "هذه مجرد عينة صغيرة من الهجمات التي تعرضنا لها .. عاهرة برازيلية .. زوجة قرد مخادع .. ابنة عاهرة .. ابنك من كوندي" هي بعض الإهانات التي تعرضت لها زوجة رافينها، التي تلقت أيضا أمنيات الموت ضد ابنها البالغ من العمر عامين وزوجها .
وبعد شكواها، قام العديد من مستخدمي الإنترنت الذين أهانوها وأخطأوا بحقها وحق رافينها وعائلتهما بحذف حساباتهم.



فيديو - زوجة رافينها تنفجر .. تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا

رياضة

كرة القدم

ناتاليا رودريغيز بيلولي

برشلونة

رافينها

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