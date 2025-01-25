الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - هل تذكرون الركلة الطائرة الأسطورية لإيريك كانتونا؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - هل تذكرون الركلة الطائرة الأسطورية لإيريك كانتونا؟
A-
A+

كرة القدم

2025-01-25 | 04:01
فيديو - هل تذكرون الركلة الطائرة الأسطورية لإيريك كانتونا؟

في مثل هذا اليوم، 25 كانون الثاني - يناير 1995

في مثل هذا اليوم، 25 كانون الثاني - يناير 1995، سدد النجم الفرنسي الشهير إيريك كانتونا ركلة طائرة إلى ماثيو سيمونز، أحد مشجعي كريستال بالاس، الذي كان جالساً في الصف الأمامي، في ملعب سيلهرست بارك.
تم طرد لاعب مانشستر يونايتد ببطاقة حمراء مباشرة بعد واحدة من أشهر الهجمات في تاريخ كرة القدم والتي يبلغ عمرها اليوم 30 عاما.
قبل ثلاث سنوات بالضبط، أسف كانتونا لأن ما حصل في الركلة الطائرة الأسطورية كان قليلاً بحق مشجع كريستال بالاس، الذي أمضى المباراة بأكملها في إهانته "أنا نادم على شيء واحد ... كنت أرغب في ركله بقوة أكبر،  لكنهم منعوني من اللعب لمدة تسعة أشهر، وأرادوا مني أن أكون قدوة".
وأضاف كانتونا في تصريحات أعادت نشرها صحيفة ذا ميرور "لقد تعرضت للإهانة ألف مرة ولم أتفاعل أبدا، لكن في بعض الأحيان تكون هشاً .. لقد قلت بالفعل أنه كان يجب أن أضربه بقوة أكبر، لا يمكنني أن أندم على ذلك، لقد كان شعورا رائعا، وقد تعلمت منه".



فيديو - هل تذكرون الركلة الطائرة الأسطورية لإيريك كانتونا؟

رياضة

كرة القدم

إيريك كانتونا ماثيو سيمونز

كريستال بالاس

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - حارس مرمى موهوب بطل الرواية في البرتغال

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - حارس مرمى موهوب بطل الرواية في البرتغال
03:58

فيديو - حارس مرمى موهوب بطل الرواية في البرتغال

بعد المهارات الخطرة التي أظهرها أمام المرمى

03:58

فيديو - حارس مرمى موهوب بطل الرواية في البرتغال

بعد المهارات الخطرة التي أظهرها أمام المرمى

فيديو - زوجة رافينها تنفجر .. تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا
03:57

فيديو - زوجة رافينها تنفجر .. تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا

تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا على شبكات التواصل الاجتماعي

03:57

فيديو - زوجة رافينها تنفجر .. تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا

تعرضت لإهانات عنصرية ومتحيزة جنسيا على شبكات التواصل الاجتماعي

نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة
2025-01-24

نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة

من المقرر أن تقام أول بطولة له في فيينا في آذار - مارس

2025-01-24

نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة

من المقرر أن تقام أول بطولة له في فيينا في آذار - مارس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025