فيديو - هل تذكرون الركلة الطائرة الأسطورية لإيريك كانتونا؟

In 1995, Cantona is sent off against Crystal Palace.



Hooligan Matthew Simmons charges down to the front row and yells "Fuck off back to France" and "your mum is a French whore".



Cantona launches a flying kung fu kick at him, and follows up with an underrated roundhouse too. pic.twitter.com/r4PkMZTGjB — The Upshot (@UpshotTowers) June 1, 2023

في مثل هذا اليوم، 25 كانون الثاني - يناير 1995، سدد النجم الفرنسي الشهير إيريك كانتونا ركلة طائرة إلى ماثيو سيمونز، أحد مشجعي كريستال بالاس، الذي كان جالساً في الصف الأمامي، في ملعب سيلهرست بارك.تم طرد لاعب مانشستر يونايتد ببطاقة حمراء مباشرة بعد واحدة من أشهر الهجمات في تاريخ كرة القدم والتي يبلغ عمرها اليوم 30 عاما.قبل ثلاث سنوات بالضبط، أسف كانتونا لأن ما حصل في الركلة الطائرة الأسطورية كان قليلاً بحق مشجع كريستال بالاس، الذي أمضى المباراة بأكملها في إهانته "أنا نادم على شيء واحد ... كنت أرغب في ركله بقوة أكبر، لكنهم منعوني من اللعب لمدة تسعة أشهر، وأرادوا مني أن أكون قدوة".وأضاف كانتونا في تصريحات أعادت نشرها صحيفة ذا ميرور "لقد تعرضت للإهانة ألف مرة ولم أتفاعل أبدا، لكن في بعض الأحيان تكون هشاً .. لقد قلت بالفعل أنه كان يجب أن أضربه بقوة أكبر، لا يمكنني أن أندم على ذلك، لقد كان شعورا رائعا، وقد تعلمت منه".