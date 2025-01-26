فيديو - هل تابعتم كيف سحقت الأرجنتين غريمتها البرازيل بسداسية

Argentina u20 6-0 Brazil U20 🤯

2 goals Echeverri

1 goal Subiabre

1 goal Ruberto

good 30 min cameo Mastantuono

River just produce too much talent 🇦🇷

As for Brazil🇧🇷 amateurish setup from minute 1... #Sub20 https://t.co/m2WTtLb6Yw pic.twitter.com/Nc1lOrdF18 — Föx (@AleFoxxx) January 25, 2025

بعرض مدّمر، تضمن ثنائية من كلاوديو إيشيفيري، احدى جواهر أكاديمية الشباب في مانشستر سيتي، فازت الأرجنتين على البرازيل (6-0) يوم أول أمس الجمعة في المباراة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً، التي تمنح أربع تذاكر لكأس العالم المقررة في تشيلي.وسجل الأهداف على التوالي إيان سوبيابر (7) وإيشيفيري (8) وشليمبر خطأ في مرماه (11) وروبرتو (52) وإيشيفيري مجدداً (78) وسانتياغو هيدالغو (90).وفي المباراة الثانية للمنتخبين، تتواجه البرازيل اليوم الأحد مع بوليفيا فيما تلعب الأرجنتين مع كولومبيا فجر يوم غد الاثنين.