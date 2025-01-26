لاعب من جواهر برشلونة في الطريق الى اتحاد جدّة

يقوم بوضع اللمسات الأخيرة على مغادرته إلى نادي الاتحاد جدة

أكد استبدال أوناي هيرنانديز بعد ظهر أمس السبت ضد أورينسي، أن اللاعب الشاب على وشك مغادرة "برشلونة ب"، حيث يقوم اللاعب بوضع اللمسات الأخيرة على مغادرته إلى نادي الاتحاد جدة، في المملكة العربية السعودية.

وكان المدير الرياضي للنادي السعودي، رامون بلاينز ، يتطلع إلى لاعب برشلونة منذ أيام، لكن الصفقة تأجلت، الى أن اجبر الاتحاد على إخلاء مكان للاعب أولا، حيث سيتم قيد هيرنانديز ضمن الأجانب مواليد 2003 فما فوق، بعدما تم التعاقد مع المدافع الألباني ماريو ميتاي بنفس الفئة العمرية قبل بداية الموسم.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن إدارة الاتحاد حسمت الاتفاق على ضم لاعب برشلونة الشاب أوناي هيرنانديز

ويمكن أن يحصل برشلونة على ضخ مالي عند إغلاق الاتفاقية بين الطرفين، بفضل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً، الذي انضم الى النادي في سنّ 11 عاماً، ينتهي عقده في حزيران - يونيو 2026، والذي كان دوماً لاعبا حيويا ورئيسيا للفريق الكاتالوني الثاني.

لعب أوناي ما مجموعه 20 مباراة مع "برشلونة ب"، فسجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وشارك في جولة الفريق الاول في الولايات المتحدة في الصيف مع المدرب هانسي فليك .







