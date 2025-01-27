روبن أموريم يفضّل عجوزاً على ماركوس راشفورد

قال إنه يفضل بأن يكون مدرب حراس المرمى بديلاً له

شنّ روبن أموريم هجوماً لاذعاً على ماركوس راشفورد، وقال إنه يفضل بأن يكون مدرب حراس المرمى بديلاً له في مانشستر يونايتد.

وكان راشفورد خرج مرة أخرى من تشكيلة أموريم في المباراة التي انتهت إلى الفوز الليلة الماضية على فولهام، بفضل هدف ليساندرو مارتينيز، وانتقد المدرب قلة مجهود لاعبه في التدريبات، وقال إن حارس المرمى الثالث، أو خورخي فيتال البالغ من العمر 63 عاماً سيقدم له أكثر من المهاجم.

وردا على سؤال مباشر حول غياب راشفورد، قال أموريم "سأضع فيتال على مقاعد البدلاء قبل لاعب لا يقدّم أقصى ما لديه كل يوم، لن أغيّر في هذا الأمر، إنه دائماً نفس السبب، التدريب، الطريقة التي أرى بها ما يجب أن يفعله لاعب كرة القدم في التدريب، في الحياة، كل يوم، إذا لم تتغير الأمور، فلن أتغير، وإذا قام بأقصى ما يمكن القيام به، إذا قام بالأشياء الصحيحة، يمكننا الاستفادة منه".





