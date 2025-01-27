تفجّر أزمة جديدة بين ووكر وزوجته بسبب عشيقته !!

تراجعت آني كيلنر عن الانضمام إلى زوجها كايل ووكر في إيطاليا

تراجعت آني كيلنر عن الانضمام إلى زوجها كايل ووكر في إيطاليا بعد تصاعد الخلافات حول عشيقته السابقة.

وكان من المقرر أن تسافر آني مع الأبناء الأربعة لمشاهدة المدافع الإنجليزي حين يتم تقديمه أمام جماهير ميلان، لكنها بقيت في المنزل وسط مزاعم بأن لورين جودمان، والدة اثنين من أطفاله، كانت تخطط للانتقال إلى إيطاليا.

وبينما قيل انها كانت متوجهة الى إيطاليا، الا ان العاصفة إيوين أجلت ذلك، وانفجر شجار حول لورين وخططها المستقبلية، فانقلبت آني 180 درجة، كما كانت غاضبة من سفر صديقاتها قبلها، فذهبت إلى النادي، ونشرت صوراً وكأنها تقول لزوجها "اللعنة عليك".

وكانت آني طلبت الطلاق في آب - أغسطس الماضي، وطالبت بنصف ثروة كايل البالغة 27 مليون جنيه إسترليني، وقالت صديقة لها انها ستنضمّ إلى زوجها للحفاظ على تماسك الأسرة، لكنهما لا يزالان يتجهان إلى حد كبير نحو الطلاق.











