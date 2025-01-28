فيديو - مباراة محلية تنتهي بمعركة بين اللاعبين وأولياء الأمور

Brutal agresión en un partido de cadetes en Menorca 📹⤵️



❌ Atletico Villacarlos 🆚 Ciutadella



Lamentables hechos que ha condenado la @FFIB_oficial en las últimas horas. pic.twitter.com/cwKkJNchvx — La Zona 10 (@lazonadiez) January 26, 2025

انتهت المباراة في دوري المتدربين الإقليمية الاسباني بين أتلتيكو فيلاكارلوس وسيوتاديلا، الى معركة ضارية، شارك فيها العديد من اللاعبين وأولياء أمور كلا الفريقين.ووفقا لشهادة بعض المتفرجين، الذين احتاجوا إلى حماية الشرطة، فقد بدأ كل شيء في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد ركلة جزاء لصالح سيوتاديلا وطرد لاعب محلي من فيلاكارلوس.بدأ بعض لاعبي الفريق المضيف بمهاجمة الزوار، ما أجبر أقاربهم على مغادرة الملعب، وقام والد لاعب فيلاكارلوس بلكم لاعب آخر في سيوتاديلا، ما أدى إلى تفاقم الشجار، قبل تدخل الشرطة.