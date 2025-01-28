فيديو - مباراة محلية تنتهي بمعركة بين اللاعبين وأولياء الأمور

انتهت المباراة في دوري المتدربين الإقليمية الاسباني بين أتلتيكو فيلاكارلوس وسيوتاديلا، الى معركة ضارية، شارك فيها العديد من اللاعبين وأولياء أمور كلا الفريقين.
ووفقا لشهادة بعض المتفرجين، الذين احتاجوا إلى حماية الشرطة، فقد بدأ كل شيء في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد ركلة جزاء لصالح سيوتاديلا وطرد لاعب محلي من فيلاكارلوس.
بدأ بعض لاعبي الفريق المضيف بمهاجمة الزوار، ما أجبر أقاربهم على مغادرة الملعب، وقام والد لاعب فيلاكارلوس بلكم لاعب آخر في سيوتاديلا، ما أدى إلى تفاقم الشجار، قبل تدخل الشرطة.