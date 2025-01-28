بيلينجهام يكشف عن اللاعب الذي طلب منه الانتقال إلى إسبانيا

نشر جود بيلينجهام صورة على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيها عن المحادثة التي سبقت انتقاله إلى مدريد.

في 10 كانون الأوّل - ديسمبر 2022، فازت فرنسا على إنجلترا (٢-١) في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يخسر المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين في النهائي .. وبعد تلك المباراة، سأل لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشوميني لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام "هل ستأتي أم ماذا؟".

والآن، نشر بيلينجهام، الذي يلعب مع ريال مدريد، صورة على إنستجرام يتمنى فيها عيد ميلاد سعيد لتشوميني، وهي الصورة، التي التقطت بعد مباراتهما في كأس العالم، حيث تبادلا أطراف الحديث، وسأل لاعب الوسط الفرنسي، الذي وقع مع ريال مدريد في وقت سابق من ذلك العام آتياً من موناكو، بيلينجهام عما إذا كان سينضم إليه في النادي الإسباني.

بعد اثني عشر يوماً فقط من تلك المباراة، ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الالماني سوف ينضم قريباً إلى ريال مدريد الذي يدربه المدرب كارلو أنشيلوتي، وهو ما تحقق بالفعل في حزيران - يونيو 2023.