نيمار يطلب زميله السابق ... وسانتوس يستجيب

بعد أن تم فسخ عقده مع الهلال بالتراضي

من المقرّر أن يعود نيمار إلى سانتوس بعد أن تم فسخ عقده مع الهلال بالتراضي، وأصدر النادي السعودي بياناً قصيراً للغاية في أعقاب رحيل اللاعب البرازيلي الذي طلب نيمار من بيته الأول أن يتعاقد مع زميلٍ سابق له، والنادي استجاب.

وكان نيمار قد صنع اسمه في سانتوس، إذ سجّل 136 هدفاً في 225 مباراة، وهو ما جعله ينتقل إلى برشلونة الاسباني.

وقبل التوقيع لسانتوس، طلب نيمار من النادي التعاقد مع زميله السابق في باريس سان جيرمان، ووفقاً للصحفي الأرجنتيني غاستون إيدول، فإن سانتوس قدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع لياندرو باريديس بناءً على هذا الطلب.

إلّا أنّ باريديس، البالغ من العمر 30 عاماً، رفض هذا العرض، لأنّه يخطّط للبقاء في روما حتّى نهاية الموسم على الأقلّ، وقد حاول بكلّ الطرق الانتقال إلى بوكا جونيورز، لكن النادي الأرجنتيني فشل في تقديم عرض مقنع له.

وانتقل باريديس إلى باريس سان جيرمان من زينيت سان بطرسبرج مقابل 34 مليون جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الشتوية في 2019، ولعب 117 مباراة مع العملاق الفرنسي قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة، ثمّ إلى روما في صيف 2023.





