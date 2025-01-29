أندية جديدة مرشحّة للتعاقد مع محمد صلاح

ظهرت وجهة محمد صلاح "الأكثر احتمالاً" في حال رحيله عن ليفربول

ظهرت وجهة محمد صلاح "الأكثر احتمالاً" في حال رحيله عن ليفربول، وقد لا يكون النادي الذي يتوقّعه الجميع.

من المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ناديه في نهاية الموسم، ويمكنه التفاوض مع الأندية الأجنبية للتوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد جديد بعد فتح باب الانتقالات في كانون الثاني - يناير.

وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بمستقبله، إلا أن اللاعب المصري يقدّم مستويات رائعة هذا الموسم، حيث سجّل 23 هدفاً وصنع 17 آخر في 32 مباراة.

وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص المرتبطين بليفربول يأملون في بقاء اللاعب في النادي للموسمين المقبلين على الأقل، إلا أنّه كان صريحاً بشأن مستقبله، حتّى أنّه كشف عن أنّ "لا تقدّم في المفاوضات" عندما تحدّث إلى شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق من هذا الشهر.

في صيف عام 2023، تلقى صلاح عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي، والذي رفضه ليفربول لاحقاً، وظهر نادٍ آخر من الدولة الخليجية قد يكون "الوجهة الأكثر ترجيحاً" لصلاح إذا اختار الرحيل عن ليفربول هذا الصيف.

فوفقاً لصحيفة التليجراف، فإنّ الهلال، الذي ألغى عقد البرازيلي نيمار مؤخراً، قد برز كأكثر الأندية "ترجيحاً" للتعاقد مع المهاجم.





