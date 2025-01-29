ديفيد بيكهام حدد وجهة ليونيل ميسي التالية

عقد ميسي مع إنتر ميامي يبقيه في النادي حتى نهاية عام 2025

عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأميركي يبقيه في النادي حتى نهاية عام 2025، ولكن بعد ذلك، فإن مستقبله في الهواء.

ربما يستعد ليونيل ميسي حالياً لموسمه الأخير مع إنتر ميامي، فعندما وصل الأرجنتيني وسط ضجة كبيرة على مستوى البلاد في صيف 2023، وقّع على عقد يبقيه في النادي لمدة عامين ونصف، مع خيار التمديد لعام آخر.

لكن ميسي سيكون حراَ في الرحيل عن النادي والدوري الأميركي في نهاية موسم 2025 إذا أراد ذلك، وستكون ضربة قوية لإنتر ميامي الذي يرغب بشدة في بقاء اللاعب في الموسم الأول لملعب فريدوم بارك الجديد العام المقبل.

وفي حديثه العام الماضي، أصر خورخي ماس الشريك في ملكيّة النادي، على أنه يتوقع بقاء ميسي لموسم 2026؛ وقد أدلى زميله ديفيد بيكهام برأيه حول مستقبل اللاعب، حيث لم يكن لديه أي شك حول المكان الذي سيذهب إليه قائد إنتر ميامي عندما يعلّق حذاءه أخيراً.

وقال اللاعب الإنجليزي السابق ومالك إنتر ميامي "أودّ أن يعيش ميسي في ميامي عندما يعتزل، لكن ليو أخبرني أنه لا يفكر سوى في العيش بالقرب من الكامب نو، لا يوجد لاعب يحب برشلونة بقدر حبه، يمكنك رؤية شعار النادي على ساقه وحتى على زجاجة المياه الخاصة به".

وأياً كان ما سيحققه إنتر ميامي هذا العام أو حتى العام المقبل، فإن التعاقد مع ليونيل ميسي كان نجاحاً باهراً، فقد كان الفريق الأكثر بحثاً في كرة القدم للعام 2024، على محرّكات البحث وأصبح قميص "ميسي 10" الوردي اللون منتشراً في كل مكان حول العالم.





